Kocaeli gündem haberi: Kocaeli'de bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı - Haberler

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Kocaeli gündem haberi: Kocaeli'de bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı

Kocaeli gündem haberi: Kocaeli'de bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı

Kocaeli gündem haberi | Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki kişi arasında çıkan kavgada bir kişi bıçakla kolundan yaralandı.

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki kişi arasında çıkan kavgada bir kişi bıçakla kolundan yaralandı.

Hacı Halil Mahallesi kent meydanında iki kişi arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

Kavgada kolundan yaralanan U.G. (35) ambulansla Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken şüpheli Y.K. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

AA / Esmer Geçal - Güncel

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