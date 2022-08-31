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Kocaeli gündem haberi... Kocaeli'de 28 kök Hint keneviri ele geçirildi

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Kocaeli gündem haberi... Kocaeli'de 28 kök Hint keneviri ele geçirildi

Kocaeli gündem haberi | Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde ormanlık alanda 28 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde ormanlık alanda 28 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir kişinin Acısu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda Hint keneviri yetiştirdiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Jandarma ile ortaklaşa düzenlenen operasyonda şüpheli O.B. gözaltına alınırken ekili vaziyette 28 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Şüpheli O.B. hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Sefa Tetik - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Acısu Mahallesi Kocaeli Güncel Haberler

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