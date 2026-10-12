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Kocaeli Dilovası'nda otomobilde 271 tarihi eser bulundu, 1 şüpheli gözaltına alındı

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Kocaeli Dilovası'nda otomobilde 271 tarihi eser bulundu, 1 şüpheli gözaltına alındı
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Kocaeli jandarması, 9 Ekim'de Dilovası'nda bir otomobilde yaptığı aramada Roma ve Helenistik dönemlere ait olduğu değerlendirilen 271 tarihi eser ele geçirdi. Aramada 239 sikke, 18 yüzük ve 14 obje bulunurken, 1 şüpheli gözaltına alındı ve hakkında adli soruşturma başlatıldı.

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde jandarmanın bir otomobilde yaptığı aramada, Roma ve Helenistik dönemlere ait olduğu değerlendirilen 271 tarihi eser ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele kapsamında 9 Ekim'de Dilovası ilçesinde bir otomobilde arama yaptı. Aramada, Roma ve Helenistik dönemlere ait olduğu değerlendirilen 239 sikke, 18 yüzük ve 14 obje ele geçirildi. Ele geçirilen tarihi eserlerle ilgili 1 şüpheli gözaltına alınırken, şüpheli hakkında adli soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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