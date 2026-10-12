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Kocaeli Dilovası'nda düzenlenen operasyonda 271 tarihi eser ele geçirildi

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Kocaeli Dilovası'nda düzenlenen operasyonda 271 tarihi eser ele geçirildi
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Kocaeli'de tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 271 eser ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı. Dilovası'nda bir araçta bulunan eserlerin Roma ve Helenistik dönemlere ait olduğu değerlendiriliyor.

Kocaeli'de düzenlenen operasyonda ekipler, tarihi nitelikte 271 eser ele geçirdi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Dilovası ilçesinde 1 araçta yapılan aramada Roma ve Helenistik dönemlere ait oldukları değerlendirilen 239 sikke, 18 yüzük ve 14 obje ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
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