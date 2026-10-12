Kocaeli Dilovası'nda düzenlenen operasyonda 271 tarihi eser ele geçirildi

Kocaeli Dilovası'nda düzenlenen operasyonda 271 tarihi eser ele geçirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kocaeli'de tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 271 eser ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı. Dilovası'nda bir araçta bulunan eserlerin Roma ve Helenistik dönemlere ait olduğu değerlendiriliyor.
Kocaeli'de düzenlenen operasyonda ekipler, tarihi nitelikte 271 eser ele geçirdi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.
Dilovası ilçesinde 1 araçta yapılan aramada Roma ve Helenistik dönemlere ait oldukları değerlendirilen 239 sikke, 18 yüzük ve 14 obje ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA