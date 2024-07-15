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Kocaeli'den Romanya'ya giden gemi İstanbul Boğazı'nda karaya sürüklendi

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Kocaeli'den Romanya'ya seyir halindeyken İstanbul Boğazı'nda makine arızası nedeniyle karaya sürüklenen gemi, Türkeli Demir Sahası'na emniyetle demirletildi.

Kocaeli'den Romanya'ya seyir halindeyken İstanbul Boğazı'nda makine arızası nedeniyle karaya sürüklenen gemi, Türkeli Demir Sahası'na emniyetle demirletildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Kocaeli'den Romanya'ya giderken İstanbul Boğazı Umuryeri önlerinde makine arızası dolayısıyla karaya sürüklenen OS KANO 35 isimli 178 metre boyundaki kuru yük gemisi için KURTARMA-10 ve KURTARMA-7 römorkörleri ile KEGM-8 botunun ivedilikle bölgeye yönlendirildiği belirtildi.

Paylaşımda, geminin, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda, KURTARMA-10 römorkörü yedeğinde, kılavuz kaptan ile KURTARMA-7 römorkörü ve KEGM-8 botu refakatinde Türkeli Demir Sahası'na emniyetle demirletildiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Güncel

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