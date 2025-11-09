Haberler

Kocaeli'deki Yangın Soruşturmasında 8 Zanlı Daha Gözaltında

Kocaeli'deki Yangın Soruşturmasında 8 Zanlı Daha Gözaltında
Güncelleme:
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bir kozmetik fabrikasında çıkan yangında 6 kişinin ölü, 7 kişinin yaralı olduğu olayla ilgili yürütülen soruşturmada 8 zanlı daha gözaltına alındı. Gözaltı sayısı 11'e yükseldi.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 6 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı yangına ilişkin 8 zanlı daha gözaltına alındı.

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca, kozmetik fabrikasında çıkan yangınla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 8 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi.

Zanlılar, emniyet ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda yakalandı. Böylece soruşturmada gözaltına alınanların sayısı 11'e yükseldi.

İş yeri sahibi K.O. ve yöneticilerden oluşan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Olay

Dilovası ilçesinde Mimar Sinan Mahallesi'ndeki bir kozmetik fabrikasında dün saat 09.00 sıralarında çıkan yangında Tuğba Taşdemir (17) ve kuzeni Nisanur Taşdemir (15), Cansu Esetoğlu (15), Hanım Gülek (52), Esma Gikan (31) ve Şengül Yılmaz (59) hayatını kaybetmiş, 7 kişi de yaralanmıştı.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında aralarında iş yeri sahibi K.O. ve vardiya amirlerinin bulunduğu 3 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Cem Ali Kuş - Güncel
