Haberler

3 kişinin öldüğü silahlı saldırıda tutuklu sayısı 12'ye çıktı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmit'te bir eğlence mekanında meydana gelen silahlı saldırıda hayatını kaybeden 3 kişi ile ilgili soruşturmada 6 yeni şüpheli tutuklandı. Olayla bağlantılı tutuklu sayısı 12'ye ulaştı.

Olay, 27 Mart'ta gece saatlerinde Ömerağa Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi'ndeki bir eğlence mekanında meydana geldi. Tramvay yolundan geçen plakasız otomobilden açılan ateş sonucu işletme sahibi Volkan Berberoğlu (42), yolda selam vermek için duran Cem Özer (49) ve emekli polis Talip Çakır hayatını kaybetti. Saldırıda mekan çalışanı Türkeş Ç. ile Cüneyt S. ise yaralandı. Saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı. Hayatını kaybedenler toprağa verilirken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda, 91 güvenlik kamerasına ait toplam 1844 saatlik görüntü incelendi. Saldırının 2,3 saniye sürdüğü ve olay yerinde 23 mermi kovanı bulunduğu tespit edildi. Şüphelilerin çalıntı ve ikiz plakalı araçlar kullanarak öncü-artçı sistemle hareket ettikleri belirlendi. Soruşturma kapsamında, 31 Mart'ta gözaltına alınan 9 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Derinleştirilen soruşturma kapsamında Ü.D., N.A., E.C., A.S., M.E., K.U. ve B.Ö. de yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından dün Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilen şüphelilerden A.S. adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakılırken, Ü.D., N.A., E.C., M.E., K.U. ve B.Ö. tutuklandı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklanan kişi sayısı 12'ye yükseldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

