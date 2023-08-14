Üye Girişi
Haberler

Kocaeli'deki patlamada hayatını kaybeden Elif Dayıoğlu toprağa verildi

Güncel Haberler

Kocaeli'nin Derince ilçesindeki TMO silolarındaki patlamada hayatını kaybeden Elif Dayıoğlu'nun cenazesi Derince'deki Dumlupınar Camisi'nde kılınan ikindi namazı sonrasında Çınarlı Mezarlığı'na defnedildi.

TMO patlamasında ölenlerin sayısı 2'ye çıktı (3)

Kocaeli'nin Derince ilçesindeki TMO silolarındaki patlamada yaralanarak, kaldırıldığı Kocaeli Şehir Hastanesi'nde 1 hafta süren yaşam mücadelesini kaybeden Elif Dayıoğlu'nun cenazesi Derince'deki Dumlupınar Camisi'nde kılınan ikindi namazı sonrasında Çınarlı Mezarlığı'na defnedildi. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Şehir Hastanesi Dumlupınar Kocaeli Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title