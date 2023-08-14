Kocaeli'deki patlamada hayatını kaybeden Elif Dayıoğlu toprağa verildi
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Kocaeli'nin Derince ilçesindeki TMO silolarındaki patlamada hayatını kaybeden Elif Dayıoğlu'nun cenazesi Derince'deki Dumlupınar Camisi'nde kılınan ikindi namazı sonrasında Çınarlı Mezarlığı'na defnedildi.
TMO patlamasında ölenlerin sayısı 2'ye çıktı (3)
Kocaeli'nin Derince ilçesindeki TMO silolarındaki patlamada yaralanarak, kaldırıldığı Kocaeli Şehir Hastanesi'nde 1 hafta süren yaşam mücadelesini kaybeden Elif Dayıoğlu'nun cenazesi Derince'deki Dumlupınar Camisi'nde kılınan ikindi namazı sonrasında Çınarlı Mezarlığı'na defnedildi. (DHA)
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel