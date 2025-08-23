Kocaeli'deki Ot Yangını Kontrol Altına Alındı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde çıkan ot yangını, karadan ve havadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı. Yangında 4 baraka yanarken, soğutma çalışmaları devam ediyor.

1)KOCAELİ'DE OT YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

Kocaeli'nin Derince ilçesinde ot yangını, karadan ve havadan müdahale ile kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. Kocaeli Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Derince ilçesi, Çınarlı Mahallesi 17 Ağustos Mezarlığı yakınındaki ormanlık alanda çıkan ve alandaki barakaların zarar gördüğü yangın, yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alınarak tamamen söndürülmüştür. Soğutma çalışmaları havadan ve karadan olmak üzere devam etmektedir" denildi.

4 BARAKA YANDI

Kocaeli'nin Derince ilçesindeki yangın tamamen söndürüldü. Otluk alanda çıkıp ağaçların bulunduğu bölgeye sıçrayan yangında alevler barakalara da sıçradı. Yangında 4 baraka yandı. Ayrıca 1 kaplumbağa da yangında öldü.

