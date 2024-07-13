Kocaeli'deki Mesleki Eğitim Merkezi Projesi'nde Yolsuzluk İddiaları

(ANKARA)- CHP Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı, Kocaeli'deki Mesleki Eğitim Merkezi Projesi (MESEM) üzerinden yapıldığı iddia edilen "yolsuzluk" iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Okul müdürü aynı zamanda Kocaeli Kent Konseyi Kadın Meclisi başkanı. 22 bin hayali çırak kayıt ediliyor, milyonlarca lira hortumlanıyor. Peki bu okul müdürünün arkasındaki güç kim" diye sordu.

Harun Özgür Yıldızlı, Diyarbakır'daki bir vatandaşın e-devlet üzerinden mesleki eğitim kursuna kayıt edildiğini fark etmesi üzerine ortaya çıkan "yolsuzluk" iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. Yıldızlı, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

"Kocaeli Milli Eğitim'deki 500 milyon liralık vurgun Diyarbakır'daki vatandaşımızın e-devlete girmesiyle ortaya çıkıyor. Kocaeli'nde mesleki eğitim programına kayıt olduğunu görüyor. Cimer'e yazı yazıyor, Cimer il milli eğitim müdürlüğüne. İl milli eğitim bakıyor olay çok büyük ve vahim savcılık devreye giriyor. Önceki dönem Milli Eğitim Bakanımız Mahmut Özer döneminde başlatılan MESEM projesi kapsamında 22 bin çırak Kocaeli'deki bir teknik liseye kayıt oluyor. Bu konu üzerine okul müdürü ve müdür yardımcısı açığa alınıyor.

Okul müdürü aynı zamanda Kocaeli Kent Konseyi Kadın Meclisi başkanı. 22 bin hayali çırak kayıt ediliyor, milyonlarca lira hortumlanıyor. Peki bu okul müdürünün arkasındaki güç kim? Siyasetçiler kim? Bürokratlar kim? Kim bu okul müdürün arkasındaki gizemli güç? Tasarruf tedbirleri kapsamında Kocaeli Üniversitesi'nin kamu personelini, sağlık personelini taşıyan servisler kaldırıldı. Sağlık personeli, servis sıkıntısı çekerken Kocaeli'de milli eğitimde milyonlarca lira hortumlandı. Milyonluk vurgunun takipçisi olacağız."