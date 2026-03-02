Haberler

Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Güncelleme:
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde D-100 kara yolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Beylikbağı Mahallesi D-100 kara yolu İstanbul istikametinde Sercan K. idaresindeki 34 KLT 37 plakalı otomobil, aynı yönde seyir halindeki Mehmet Halil G. yönetimindeki 34 JE 5110 plakalı otomobille çarpıştı.

Bu sırada arkadan gelen Sefer Ş. idaresindeki 34 NA 300 plakalı cip de kazaya karıştı.

Kazada sürücüler ile 34 JE 5110 plakalı otomobilde bulunan Fethiye G. ve Gökdeniz G. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle D-100 kara yolunun İstanbul yönünde trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Araçların yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

Kaynak: AA / Esmer Geçal
