Üye Girişi
Haberler
Kocaeli'de zihinsel engelli genç kıza cinsel istismar iddiasında 6 tutuklama

Kocaeli'de zihinsel engelli genç kıza cinsel istismar iddiasında 6 tutuklama

Güncel Haberler

Kocaeli'de 18 yaşındaki zihinsel engelli kızın kaybolduğu ihbarı üzerine polis ve jandarma ekipleri harekete geçti. Telefon sinyalinden genç kızın kaldığı yeri tespit eden ekipler operasyon düzenlendi. Operasyonda zihinsel engelli kız evde bulunurken, gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı.

Kocaeli'de zihinsel engelli genç kıza cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheli hakim karşısına çıkarıldı. Şüphelilerden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

EKİPLER GENÇ KIZI TELEFON SİNYALİNDEN BULDU

Alınan bilgiye göre, 2 Temmuz'da zihinsel engelli E.Z.İ'nin (18) kaybolduğu ihbarı üzerine İl Emniyet ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Gebze ilçesinde E.Z.İ.'nin telefon sinyalinin tespit edildiği adrese operasyon düzenleyen ekipler, genç kızı evde buldu. Operasyonda ikametteki 3 zanlı da gözaltına alındı.

6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında olayla ilişkisi olduğu belirlenen 5 şüpheli daha yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edilen 8 zanlıdan 6'sı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe "cinsel istismar" ve "cinsel amaçlı kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlamasıyla tutuklandı, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kaynak: AA / Cem Ali Kuş - Güncel

Operasyon Kocaeli 3. Sayfa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title