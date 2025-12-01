Kocaeli'de Yakalanan Hükümlü 11 Yıl Hapis Ceza Almıştı

Kocaeli'de hakkında 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, "resmi belgede sahtecilik", "görevi yaptırmamak için direnme", "basit yaralama", "hakaret" ile "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından hakkında kesinleşmiş 11 yıl hapis cezası bulunan S.E'yi Kartepe'de yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.???????