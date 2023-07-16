Kocaeli'de Yakalanan 138 Afganistan Uyruklu Kaçak Göçmen Sınır Dışı Edildi
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Kocaeli ve çevresindeki illerde yakalanan 138 Afganistan uyruklu kaçak göçmen, sınır dışı edildi. İl Göç İdaresi ekipleri tarafından yakalanan kaçak göçmenler, Kocaeli Geri Gönderme Merkezi'ne getirildi ve Afganistan Hava Yolları'na ait uçakla ülkelerine gönderildi. Bu yıl Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından toplam 2 bin 668 Afganistan uyruklu kaçak göçmenin ülkesine gönderildiği belirtildi.
KOCAELİ ile çevresindeki illerde yakalanan Afganistan uyruklu 138 kaçak göçmen, sınır dışı edildi.
Kocaeli ve çevresindeki illerde İl Göç İdaresi'ne bağlı ekiplerce yakalanıp, Kocaeli Geri Gönderme Merkezi'ne getirilen 138 Afganistan uyruklu kaçak göçmen için sınır dışı işlemleri yapıldı. Kaçak göçmenler, Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı'ndan Afganistan Hava Yolları'na ait uçak ile ülkelerine gönderildi.Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nce, bu yıl toplam 2 bin 668 Afganistan uyruklu kaçak göçmenin ülkesine gönderildiği bildirildi.