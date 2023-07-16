Kocaeli'de Yakalanan 138 Afganistan Uyruklu Kaçak Göçmen Sınır Dışı Edildi

Kocaeli ve çevresindeki illerde yakalanan 138 Afganistan uyruklu kaçak göçmen, sınır dışı edildi. İl Göç İdaresi ekipleri tarafından yakalanan kaçak göçmenler, Kocaeli Geri Gönderme Merkezi'ne getirildi ve Afganistan Hava Yolları'na ait uçakla ülkelerine gönderildi. Bu yıl Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından toplam 2 bin 668 Afganistan uyruklu kaçak göçmenin ülkesine gönderildiği belirtildi.