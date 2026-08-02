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Kocaeli'de vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Kocaeli'de vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 73 yaşında vefat eden Kıbrıs gazisi Hasan Ahtan Erencan, son yolculuğuna uğurlandı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 73 yaşında vefat eden Kıbrıs gazisi Hasan Ahtan Erencan, son yolculuğuna uğurlandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, hayatını kaybeden Erencan için Mehmet Akif Ersoy Camisi'nde tören düzenlendi.

Törene, Erencan'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali İlhami Aktaş, Garnizon Komutanı Tuğamiral Selçuk Akarı, mülki ve askeri erkan, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Aktaş ve Akarı, Erencan'ın ailesi ve yakınlarıyla görüşerek taziyelerini iletti. Erencan'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, askerlerin omuzlarında camiye getirildi, helallik alındı.

Cenaze, öğle vakti kılınan namazın ardından İlimtepe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: AA
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