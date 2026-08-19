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İzmit'te Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

İzmit'te Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı. Adreste yapılan aramada 2 bin 500 sentetik ecza hapı, 1329 gram sentetik uyuşturucu, 273 gram esrar, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve mühimmat ele geçirildi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

İzmit'te bir adrese gerçekleştirilen operasyonda, 2 bin 500 sentetik ecza hap, 1329 gram sentetik uyuşturucu, 273 gram esrar, hassas terazi, ruhsatsız tabanca, şarjör, 4 tabanca fişeği ve 2 cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
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