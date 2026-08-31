Kocaeli'de Narkotik Operasyonu: 5 Tutuklama

KOCAELİ'de polisin düzenlediği narkotik operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde, ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda; 384 gram skunk, 25 gram kokain, 1 hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 20 bin TL ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüphelilerden 4'ü, 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçundan adli işlem yapılarak serbest bırakıldı. 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edilen T.P., B.C.A., U.G., A.K. ve B.S. ise tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı