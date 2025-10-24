Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Zanlı Tutuklandı
Kocaeli'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı. Yapılan baskınlarda 39 gram esrar, 1 gram kokain, 1 gram sentetik uyuşturucu ve 2 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.
Ekiplerce, kentte belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 6 zanlı gözaltına alındı.
Adreslerde 39 gram esrar, 1 gram kokain, 1 gram sentetik uyuşturucu ve 2 uyuşturucu hap ele geçirildi.
"Uyuşturucu ticareti" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen zanlılardan M.G, B.G, M.B. ve H.A. tutuklandı.
Şüphelilerden 2'si ise haklarında "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan işlem yapılarak serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / İbrahim Aktaş - Güncel