Kocaeli'de Tüp Patlaması Sonrası Karavan Yangını

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bir karavanda meydana gelen tüp patlamasının ardından çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Karadenizliler Mahallesi Elmalı Sokak'ta M.E'ye ait mutfak karavanında, henüz belirlenemeyen nedenle tüp patlaması meydana geldi.

Patlamanın ardından alevler kısa sürede karavanı kapladı.

Çevredekilerce durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

Olay yerine sevk edilen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, köpük sıkarak yangına müdahalede bulundu.

Ekipler, yangını, karavanın yakınındaki evlere ulaşmadan kontrol altına alarak söndürdü.

Bu sırada içeride bulunan tüpler dışarıya çıkarılarak güvenlik önlemleri alındı.

Yangınla ilgili herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, karavan kullanılamaz hale geldi.