Kocaeli'de toz boya fabrikasında çıkan yangın söndürüldü - Haberler

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Kocaeli'de toz boya fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

AA - Esmer Geçal - Güncel
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Kocaeli'de toz boya fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde toz boya fabrikasında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde toz boya fabrikasında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Pelitli Mahallesi Tavşanlı yolunda elektrostatik toz boya üreten bir fabrikanın üretim bölümünde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Kısa sürede alevler fabrikanın çatısını sardı.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kontrol altına alınan yangında hasar meydana geldi.

AA / Esmer Geçal - Güncel

Kocaeli Pelitli Gebze Güncel Haberler

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