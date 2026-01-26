Haberler

Duvara çarpan TIR'ın şoförü ağır yaralandı

Güncelleme:
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir TIR, alt geçidin girişindeki istinat duvarına çarptı. Kazada TIR şoförü ciddi şekilde yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde alt geçidin girişinde istinat duvarına çarpan TIR'ın şoförü, ağır yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Şekerpınar-Çayırova bağlantı yolunda meydana geldi. Şekerpınar istikametine giden S.A. yönetimindeki 41 AAL 261 plakalı TIR, kontrolden çıkarak alt geçidin girişinde istinat duvarına çarptı. Kazada TIR şoförü, ağır yaralandı. İhbarla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
