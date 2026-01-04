Haberler

Kocaeli'de teleferik seferlerine olumsuz hava koşulları engeli

Kocaeli'de Kuzuyayla'ya yapılan teleferik hattının seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak. Teleferik hattının 5 Ocak'ta hava durumuna bağlı olarak işletmeye açılması planlanıyor. Ayrıca, kızak pisti de kapalı.

Kocaeli'de teleferik seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacağı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, olumsuz hava koşulları nedeniyle Kuzuyayla'ya yapılan teleferik hattının bugün hizmet veremeyeceği kaydedildi.

Açıklamada, "Hattımız, 5 Ocak'ta hava durumuna bağlı yeniden işletmeye açılacaktır." ifadesine yer verildi.

Öte yandan, Kuzuyayla'daki kızak pistinin de olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün kullanıma kapalı olacağı aktarıldı.

Kaynak: AA / Melih Palas - Güncel


