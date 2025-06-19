Kocaeli'de Şüpheli Kişinin Midesinden 78 Gram Uyuşturucu Çıktı

Kocaeli'de Şüpheli Kişinin Midesinden 78 Gram Uyuşturucu Çıktı
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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde jandarma ekiplerinin şüphelenerek müdahale ettiği A.N'nin midesinden 28 kapsül şeklinde 78 gram uyuşturucu çıkarıldı. A.N hastaneye kaldırıldı ve tedavisi devam ediyor.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde jandarma ekiplerinin durumundan şüphelendiği kişinin midesinden 28 kapsül halinde 78 gram uyuşturucu çıktı.

Anadolu Otoyolu'nda devriye gezen jandarma ekipleri, bir dinlenme tesisinde şüpheli hareketlerde bulunan A.N'nin yanına gitti.

A.N'nin sağlık durumunun iyi olmadığını fark eden ekipler, 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan A.N'nin röntgen filmlerinde midesinde uyuşturucu kapsülü olduğu anlaşıldı.

Tıbbi müdahaleyle şüphelinin midesinden 28 kapsül halinde 78 gram uyuşturucu çıkarıldı.

A.N'nin hastanedeki tedavisinin gözlem altında devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Kerim Yavuz - Güncel
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