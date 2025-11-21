Kocaeli'de Suç Oranı Yüzde 6,2 Azaldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kocaeli'de 1 Ocak-31 Ekim arasında kişilere karşı işlenen 10 önemli suçun geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,2 azaldığını, bunun 972 daha az olay anlamına geldiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Bakan Yerlikaya, Marmara'nın kalbinde, ülke sanayisinin lokomotifi, üretimin, emeğin ve alın terinin simgesi Kocaeli'de "Huzur ve Güvenlik Toplantısı" vesilesiyle bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

Kocaeli'nin, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan süreçte hem ticaretin hem savunmanın hem de Milli Mücadele'nin stratejik merkezlerinden biri olduğunu aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Bir yanıyla tarihi ve kültürel hafızamız, diğer yanıyla üretim gücümüzün ve sanayimizin lokomotifidir. Kocaeli, üreten Türkiye'nin önde gelen üslerinden biridir. Bu yüzden diyoruz ki ' Kocaeli güçlü ise Türkiye daha güçlüdür. Kocaeli güvende ise Türkiye daha güvendedir.' Göreve başladığımız gün 'Türkiye'nin Huzuru' şiarıyla 'Bismillah' dedik. Bu aziz milletin duasını, emanetini, güvenini omuzlarımızda taşıdığımızın idrakiyle hareket ediyoruz. Vatan toprağının her karışında gece gündüz demeden emniyetimizle jandarmamızla, sahil güvenliğimizle, AFAD'ımızla, Göç İdaremizle görevimizin başındayız.

Bugün Kocaeli özelinde asayişten trafiğe, organize suçlardan uyuşturucuyla mücadeleye kadar ne yaptık, daha ne yapabiliriz, bunları tek tek konuştuk. Valimiz, emniyetimiz, jandarmamız, sahil güvenliğimiz ve ilgili tüm kurumlarımızla sahadaki tabloyu masaya yatırdık ve yeni hedeflerimizi istişare ettik."

Yerlikaya, Türkiye'nin, suçla mücadelede çok boyutlu dönemden geçtiğine işaret ederek, terörle mücadelenin yanı sıra asayiş, organize suçlar, uyuşturucu baronları ve sokak satıcılarıyla da mücadele ettiklerini vurguladı.

"Artık bütün gücümüzü suçu önlemeye teksif ediyoruz"

Trafik güvenliğinde can kaybını sıfıra indirme hedefiyle hareket ettiklerinin altını çizen Yerlikaya, "Bilinmesini isterim ki biz yalnızca suç olduktan sonra koşan bir teşkilat değiliz. Artık bütün gücümüzü suçu önlemeye teksif ediyoruz. Risk analizleri yapıyoruz. Mahalle, okul çevresi, sanayi havzası, suç riskini önceden tespit eden anlayışı hayata geçiriyoruz. Kamera sistemleri, plaka tanıma, veri analizleri, devriye planlamaları, yapay zeka destekli sistemler, KADES ve 112 ihbar hatlarımızla önleyici güvenliği kurumsallaştırıyoruz. Rakamlar bize şunu söylüyor, alınan her tedbir, yapılan her operasyon, sahada verilen her emek karşılığını buluyor." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, Kocaeli'nin asayiş suçlarıyla mücadele verilerini paylaşarak, şöyle devam etti:

"Kocaeli'de, 1 Ocak-31 Ekim tarihlerinde kişilere karşı işlenen 10 önemli suçtaki olay sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,2 azaldı. Bu, 972 daha az olayın meydana gelmesi demek. Aydınlatma oranımız bu başlıkta yüzde 99. Detayları aktarırsak, 'çocuğun cinsel istismarı' yüzde 39, 'konut dokunulmazlığının ihlali' yüzde 20,4, 'cinsel saldırı' yüzde 16,7, 'kasten yaralama' yüzde 12,9 azaldı.

Yine ilimizde, 1 Ocak-31 Ekim tarihlerinde 'mal varlığına karşı' işlenen 9 önemli suçtaki olay sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37,6 azaldı. Bu 1018 daha az olayın meydana gelmesi demek. Bu olaylarda aydınlatma oranımız yüzde 94,1'e yükseldi. Kalem kalem baktığımızda, 'otodan hırsızlık' 2024'te 62 iken 2025'te 25'e indi, azalış yüzde 59,7. 'Motosiklet hırsızlığı' 2024'te 146'ydı. 2025'te olay sayısı 63'e düştü. Azalış yüzde 56,8. 'Yağma' (gasp) 91'den 47'ye düştü, azalış yüzde 48,4. 'İş yerinden ve kurumdan hırsızlık' 384'ten 230'a indi, düşüş yüzde 40,1. 'Evden hırsızlık' 392'den 238'e düştü, yüzde 39,3 azalma. 'Kapkaç' bu sene hiç yaşanmadı."

Bu tablonun Kocaeli'de hırsızlığın gerilediğini, suç alanının daraldığını ve güvenlik güçlerinin hakimiyetinin büyüdüğünü gösterdiğini vurgulayan Yerlikaya, "Dolandırıcılık başlığında ciddi gerileme var. 2024'te 1594 olan olay sayısı, 2025'te 1063'e düştü, yüzde 33,3 azaldı. Ayrıca vatandaşımızın devlete erişimi ve güvenlik hizmetinin hızı da artıyor. 2025'in 10 ayında Kocaeli'de 268 bin 207 asayiş ihbarı alındı. Ortalama intikal süresi emniyet bölgesinde 4 dakika 27 saniye, jandarma bölgesinde 6 dakika 40 saniyedir. Kocaeli'nin huzuru, Türkiye'nin huzurudur. Kocaeli'de bu huzuru daha da büyütmeye kararlıyız. Kocaelili hemşehrilerimize, sahada gece gündüz görev yapan emniyet ve jandarma teşkilatımıza, tüm paydaşlarımıza emekleri için ayrı ayrı teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.