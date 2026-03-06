Kocaeli'de su tankerinin çarptığı 17 yaşındaki yaya ağır yaralandı
Çayırova'da su tankerinin çarptığı 17 yaşındaki Öykü K, ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası sürücü polis merkezine götürüldü.
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde su tankerinin çarptığı 17 yaşındaki yaya ağır yaralandı.
Yeni Mahalle Yavuz Sultan Selim Caddesi'nde Burhan H. idaresindeki 41 AEZ 034 plakalı su tankeri, yolun karşısına geçmeye çalışan Öykü K'ye çarptı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan Öykü K, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Sürücü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Kaynak: AA / Esmer Geçal