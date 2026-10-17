Haberler
Haberler.comHaberler.com haberlerini kaçırma! YÜKLE

Kocaeli'de su baskını riski nedeniyle dere yatağı sakinlerine tahliye çağrısı yapıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'de sağanak nedeniyle Namazgah Barajı'ndan Sarısu Deresi'nin denizle buluştuğu noktaya kadar su baskını riski bulunduğu için vatandaşların evlerini tahliye etmeleri istendi. Kandıra Belediye Başkanı Erol Ölmez, dere yatağındakilerin güvenli bölgelere geçmesini istedi.

Selda Hatun TAN/KOCAELİ,– KOCAELİ'de etkili olan sağanak yağmur nedeniyle Namazgah Barajı'ndan Sarısu Deresi'nin denizle buluştuğu noktaya kadar olan bölgedeki vatandaşların su baskını riski nedeniyle evlerini tahliye etmeleri istendi.

Kandıra Belediye Başkanı Erol Ölmez, meteorolojik veriler ile AFAD ve İSU'nun uyarıları doğrultusunda, Namazgah Barajı'ndan Sarısu Deresi'nin denizle buluştuğu noktaya kadar olan bölgede su baskını riski bulunduğunu belirterek şu duyuruyu yaptı:

"Dere yatağına yakın yerleşim yerlerinde yaşayan vatandaşlarımızın, tedbir amacıyla daha güvenli bölgelere geçmeleri, can ve mal güvenlikleri açısından hayati önem taşımaktadır. Kolluk kuvvetlerimiz ve Zabıta Müdürlüğümüz, vatandaşlarımızı bilgilendirmek ve uyarmak amacıyla sahada çalışmalarına başlamıştır. Tahliye ve konaklama desteği sağlanacaktır. Vatandaşlarımız, belediyemize ait araçlarla gitmek istedikleri güvenli noktalara ulaştırılacak; konaklayacak yeri bulunmayan hemşehrilerimiz ise Kocaeli Büyükşehir Belediyemizin misafirhanelerinde ve belediye tesislerinde misafir edilecektir. Önemle hatırlatıyoruz: Vatandaşlarımızın can güvenliği her şeyin üzerindedir. Lütfen yapılan uyarıları dikkate alalım ve gerekli tedbirleri gecikmeden alalım."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Benzine büyük indirim geliyor! İşte pompaya yansıyacak rakam

Dev indirim için tarih belli oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Adapazarı'nda dolandırıldığını iddia ettiği kişiyi sokak ortasında vurdu, ardından 112'yi arayıp kendini ihbar etti

Önce vurdu, ardından 112'yi arayıp kendini ihbar etti
Muğla'da annesinin kullandığı otomobil istinat duvarından düştü! 2 yaşındaki Defne hayatını kaybetti

Annesinin kullandığı otomobil duvardan düştü! Minik Defne öldü
Beşiktaş resmen açıkladı! Orkun Kökçü'den kötü haber

Eyvahlar olsun! Kötü haber gece yarısı geldi

Fenerbahçe'nin 20 yıllık soyunma odası yenilendi! Masrafı yönetim kurulu üyeleri karşıladı

20 sene sonra yenilendi! İşte masrafı karşılayanlar
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi: Suudi Arabistan'ı korumak için her türlü adımı atacağız

"Korumak için her türlü adımı atacağız" diyerek ilan ettiler
Kışlak yolculuğu faciayla bitti! Tüm serveti yok oldu

Kışlak yolculuğu faciayla bitti! Tüm serveti yok oldu
İtalya’daki soruşturmaya İsrailli Bakan Katz da dahil edildi

Avrupa ülkesinden İsrail'e soğuk duş! Katz'a soruşturma