Haberler

Kocaeli'de sondaj kamyonu çıkan yangında kullanılamaz hale geldi

Kocaeli'de sondaj kamyonu çıkan yangında kullanılamaz hale geldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde sondaj çalışması yapan kamyon yandı.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde sondaj çalışması yapan kamyon yandı.

Dilovası Makine İhtisas OSB'de S.F. yönetimindeki 41 SU 031 plakalı sondaj kamyonunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden sürücü, aracı durdurarak olayı yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında kamyon kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA
CHP'deki 'paralı figüran' iddialarının ardından Timur Soykan ve Fatih Altaylı ifadeye çağrıldı

CHP'deki figüran krizinde yeni gelişme! İki ismi savcı çağırdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

4-1 yenildikleri ilk maçın rövanşında mucizeyi gerçekleştirdiler

4-1 yenildikleri ilk maçın rövanşında mucizeyi gerçekleştirdiler
2 çocuk babasıydı! Ekmek parası kazanırken feci şekilde can verdi

2 çocuk babasıydı! Ekmek parası kazanırken feci şekilde can verdi
Yangın bölgesinden yürek yakan görüntü! Can havliyle kaçtı

Yangın bölgesinden yürek yakan görüntü! Can havliyle kaçtı
Motosikletiyle vidanjöre çarpan 19 yaşındaki Nazlıcan hayatını kaybetti

Motosiklet tutkusu sonu oldu: Genç kız feci şekilde can verdi
Selahattin Demirtaş, Arif Güran ile görüşecek

Bakanlıktan özel izin alındı! Demirtaş'tan dikkat çeken görüşme
Pakistan'da bina çöktü: 11 ölü, 6 yaralı

3 katlı bina çöktü: Aynı aileden 11 kişi öldü
Karolin Fişekçi'den dikkat çeken hamle! Aylık abonelik ücreti 4 bin TL oldu

İşler tıkırında! Aylık abonelik ücretini duyan kulaklarına inanamıyor