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Kocaeli'de son bir haftadaki uyuşturucu operasyonlarında 16 şüpheli tutuklandı

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Kocaeli'de son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 16 şüpheli tutuklandı. Bir haftalık çalışmada kullanma ve bulundurma suçundan 121, ticaretten 24 zanlı gözaltına alındı; aramalarda 931 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Kocaeli'de son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 16 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imalatı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Bir haftalık süreci kapsayan çalışmalarda "uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma" suçundan 121, "uyuşturucu madde ticareti" suçundan ise 24 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerden 16'sı çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Ekiplerce yapılan aramalarda ise 931 gram sentetik uyuşturucu, 109 gram esrar, 727 sentetik ecza, hassas terazi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 18 bin 120 lira ele geçirildi.

Kaynak: AA
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