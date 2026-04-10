Haberler

Kocaeli'de otobüs şoförü yaşlı adamın yolun karşısına geçmesine yardım etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi otobüsü şoförü Orhan Haymanalı, durakta indirdiği yaşlı adamın yoğun yolda karşıya geçişine yardım ederek takdir topladı. Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, şoförü kutladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi otobüsü şoförü, durakta indirdiği yaşlı adamın trafik akışının yoğun olduğu yolda karşıya geçmesine yardımcı oldu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kartepe ilçesi Maşukiye Mahallesi ile Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü güzergahında yolcu taşıyan 255 numaralı otobüse, ismi ve yaşı öğrenilmeyen bir kişi bindi.

Şoför Orhan Haymanalı, bir süre sonra durakta otobüsten inen yaşlı adamın, yolun karşısına geçmek isterken tereddüt ettiğini fark etti.

Bunun üzerine Haymanalı, trafik akışının yoğun olduğu yolda koluna girdiği yaşlı adamı karşıya geçirdi.

Haymanalı'nın davranışı, araç içi kamerası tarafından kaydedildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Görevinin ötesine geçip gönüllere dokunan kaptanımızı yürekten kutluyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / İbrahim Aktaş
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

