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Kocaeli'de skuter ve motosikletliler yarın 05.00-17.00 arası trafiğe çıkamayacak

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Kocaeli Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın motosiklet, skuter ve elektrikli skuter kullanıcıları ile motokuryelerin trafiğe çıkmasını tedbiren yasakladı. Yasak, kentte beklenen kuvvetli sağanak nedeniyle 05.00'ten 17.00'ye kadar sürecek.

Kocaeli'de olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın skuter ve motosiklet sürücülerinin trafiğe çıkması yasaklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte yerel çok kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak beklendiği ifade edildi.

Açıklamada, motosiklet, skuter ve elektrikli skuter kullanıcıları ile motokuryelerin yarın saat 05.00'ten 17.00'ye kadar trafiğe çıkmalarının tedbiren yasaklandığı bildirildi.

Kaynak: AA
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