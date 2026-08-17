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İzmit'te Silahlı Saldırı: Şüpheli İntihar Etti, Mağdur Ağır Yaralı

İzmit'te Silahlı Saldırı: Şüpheli İntihar Etti, Mağdur Ağır Yaralı
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı.

Yenişehir Mahallesi Hacıosman Sokak'ta M.K, R.A'nın silahlı saldırısına uğradı. M.K'yi ağır yaralayan R.A. daha sonra aynı silahla intihar etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yapılan kontrolde R.A'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralının ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

R.A'nın cenazesi, Kocaeli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA
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