Kocaeli'de servis şoförünün öldürülmesine ilişkin davada karar

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde silahlı saldırıda hayatını kaybeden servis şoförü Yılmaz Sınıksaran'ın davasında sanık Şahin A. 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Dava Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde kapalı oturumda görüldü.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde servis şoförünün silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin davada karar açıklandı.

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Şahin A. ve taraf avukatları katıldı.

Duruşma, kapalı oturumda gerçekleştirildi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığı "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 18 yıl, "ruhsatsız silah taşıma ve bulundurma" suçundan da 2 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Olay

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 9 Şubat 2024'te uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanan servis şoförü Yılmaz Sınıksaran, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, gözaltına alınan Şahin A. tutuklanmıştı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Şahin A'nın "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 18 yıldan 24 yıla, "ruhsatsız silah taşıma ve bulundurma" suçundan da 2 yıldan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

Kaynak: AA / Makbule Beyza Günbey - Güncel
500

