Kocaeli'de silahlı alıkoyma olayına ilişkin 1 zanlı gözaltına alındı

Güncelleme:
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir baba, kızına yönelik takip ve şantaj sonucu silahla alıkoydu. Olayla ilgili polis tarafından yapılan müdahalede 43 yaşındaki şüpheli yakalandı ve 2 tabanca ele geçirildi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde silahlı alıkoyma olayına ilişkin 1 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, baba H.Y. (43), kızına yönelik ısrarlı takip ve şantajları sonucu U.C.A'yı (18) silahla alıkoydu.

Bunun üzerine polis ekipleri olaya müdahale ederek H.Y'yi gözaltına aldı.

Suçta kullanıldığı tespit edilen biri kuru sıkı olmak üzere 2 tabanca ele geçirilirken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

H.Y. ve U.C.A, polis ekiplerince emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Kadir Yıldız - Güncel
