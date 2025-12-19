Kocaeli'de silah kaçakçılığı operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler silah kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında 16 Aralık'ta Kartepe'de bir eve operasyon düzenledi.

Operasyonda, şüpheli H.H. gözaltına alındı.

Şüphelinin ev ve aracında yapılan aramada, 6 ruhsatsız tabanca, 26 şarjör, 35 tabanca namlusu, 11 tabanca gövdesi, 21 tabanca üst kapağı, 100 yay ve mili, 20 tabanca kabzası, dik torna makinesi, zımpara makinesi, lazer markalama makinesi, 2 mengene ve 355 muhtelif silah parçası ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.H, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.