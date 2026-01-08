Haberler

Kocaeli'de Servis Minibüsü Kamyona Çarptı: 7 Yaralı

Güncelleme:
Kocaeli'de TEM Otoyolu bağlantı yolunda meydana gelen kazada servic minibüsü, demir sac yüklü kamyona arkadan çarptı. Kazada 7 kişi yaralandı.

KOCAELİ'de TEM Otoyolu bağlantı yolunda servis minibüsünün, sac yüklü kamyona çarptığı kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 07.30 sıralarında Gebze ilçesi TEM Otoyolu ile Kuzey Marmara Otoyolu bağlantı yolunda meydana geldi. S.K.'nin kullandığı 34 LRH 551 plakalı servis minibüsü, aynı yönde giden A.C. idaresindeki demir sac yüklü 34 DPE 43 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada servis minibüsündeki 7 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

Jandarma kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
