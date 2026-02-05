Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ilkokul öğrencisine çarpan servis aracının sürücüsü tutuklandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir ilkokul öğrencisine çarpan servis sürücüsü tutuklandı. 7 yaşındaki Elanur Tabakoğlu, kaza sonrası yaşamını yitirdi. Sürücü İ.C. adliyeye sevk edilerek tutuklandı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ilkokul 1. sınıf öğrencisine çarpan servis aracının sürücüsü tutuklandı.
Cumhuriyet Mahallesi'nde dün çarptığı ilkokul 1. sınıf öğrencisi Elanur Tabakoğlu'nun yaşamını yitirdiği kazaya ilişkin gözaltına alınan servis sürücüsü İ.C'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen İ.C, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Tabakoğlu'nun cenazesi ise bugün Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Basat köyünde defnedildi.
Olay
Cumhuriyet Mahallesi'nde dün İ.C'nin kullandığı 41 P 3597 plakalı servis aracı, 2232. Sokak'tan 2230. Sokak'a dönerken ilkokul 1. sınıf öğrencisi Elanur Tabakoğlu'na çarpmıştı. Ağır yaralanan Tabakoğlu sağlık görevlilerinin müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak kaza yerinde yaşamını yitirmişti. İ.C. ise polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.