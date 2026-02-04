Haberler

Kocaeli'de servis aracının çarptığı ilkokul 1. sınıf öğrencisi yaşamını yitirdi

Güncelleme:
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir servis aracının çarptığı ilkokul öğrencisi Elanur Tabakoğlu yaşamını yitirdi. Kaza sonrası sürücü gözaltına alındı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde servis aracının çarptığı ilkokul öğrencisi hayatını kaybetti.

Cumhuriyet Mahallesi'nde öğrenci taşıyan İ.C. idaresindeki 41 P 3597 plakalı servis aracı, 2232. Sokak'tan 2230. Sokak'a dönerken ilkokul 1. sınıf öğrencisi Elanur Tabakoğlu'na çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen kaza yerinde yaşamını yitiren Tabakoğlu'nun cenazesi, Fatih Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sürücü İ.C, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Esmer Geçal - Güncel
