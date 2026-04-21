Kocaeli Valiliğinden sağanak uyarısı
Kocaeli Valiliği, bu gece saatlerinden itibaren kentte sağanak yağış beklendiğini açıkladı. Yağışların yerel olarak kuvvetli olabileceği ve olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.
Valilikten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre, bölgemizin doğusunda, kuzeybatı kesimlerde beklenen sağanak yağışların, Kocaeli'de bugün gece saatlerinden itibaren yarın akşam saatlerine kadar yerel kuvvetli (21-62 kilogram/metrekare) olması beklenmektedir. Yağışların oluşturabileceği sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."
Kaynak: AA / Murat Yıldırım