Çatıdan kopan yalıtım malzemesi caddeye düştü; o anlar kamerada

Çatıdan kopan yalıtım malzemesi caddeye düştü; o anlar kamerada
Güncelleme:
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde güçlü rüzgar nedeniyle bir binanın çatısından kopan tahta parçası, yoldan geçen bir belediye otobüsüne saplandı. Olayda yaralanma yaşanmadı ancak otobüste hasar meydana geldi.

ÇATIDAN KOPAN TAHTA PARÇASI BELEDİYE OTOBÜSÜNE SAPLANDI

Kocaeli'de etkili olan kuvvetli rüzgar, kentin batı yakasında da etkisini artırdı. Darıca ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Dr. Zeki Acar Caddesi'ndeki bir binanın çatısından kopan tahta parçası, yoldan geçen 41 BR 313 plakalı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait halk otobüsüne saplandı. Tahta parçasının bir bölümü belediye otobüsünün içine girdi. Olayda herhangi yaralanma yaşanmazken, otobüste ise hasar oluştu.

Öte yandan, bazı evlerin uçan çatıları, park halindeki araçların üzerine düştü. Araçlarda hasar oluştu.

Erol POLAT-Soner GÜLEZER/KOCAELİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
