Rampada kayan kamyon refüje çıkıp devrildi

Güncelleme:
İzmit ilçesinde zemin etüt çalışmalarında kullanılan bir kamyonun rampada geri kayması sonucu devrildiği kaza, bir başka aracın kamerasına yansıdı. Sürücü yara almadan kurtuldu.

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde rampada geri kayan kamyonun refüje çıkarak devrildiği kaza, bir başka aracın kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında, İzmit ilçesi Malta Mahallesi Piotr Wilczynski Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre; A.B.'nin kullandığı 41 AJG 346 plakalı zemin etüt çalışmalarında kullanılan kamyon, rampada henüz bilinmeyen nedenle geri doğru kaymaya başladı. Sürücü araçtan atlarken, geri giden kamyon refüje çıkıp devrildi. Refüjdeki ağaçlar yerinden söküldü. Sürücü A.B., kazayı yara almadan atlattı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Devrilen kamyon çekiciyle kaldırılırdı. Ekipler, bulvarda temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Öte yandan, kaza anı başka bir aracın yol kamerasına yansıdı. Görüntüde; sürücü kabinindeki kapısı açık olduğu görülen kamyonun geri kaydığı ve refüje çıkıp devrildiği anlar yer aldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
