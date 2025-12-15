Haberler

Kocaeli'de kavgada lise öğrencisi bıçaklanarak yaralandı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, bir parkta iki lise öğrencisi arasında çıkan kavga sonucunda M.Y. (16) bıçaklanarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili M.T. (16) gözaltına alındı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde parkta çıkan kavgada bıçaklanarak yaralanan lise öğrencisi, hastaneye kaldırıldı.

Fatih Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir parkta lise öğrencileri M.T. (16) ile M.Y. (16) arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Yaşanan arbede sırasında M.Y, bıçaklanarak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı M.Y, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Şüpheli M.T. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu - Güncel
