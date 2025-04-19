Kocaeli'de Park Halindeki Midibüs Apartmanın Girişine Devrildi
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde park halindeyken el freni boşalan midibüs, apartmanın girişine devrilerek hasara yol açtı. Olay güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde park halindeyken el freni boşalan midibüsün apartmanın girişine devrilmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Emek Mahallesi 6. Sokak'ta park edilen 34 LEU 246 plakalı midibüs, bir süre sonra el freninin boşalması sonucu hareket etti.
Midibüsün aynı sokakta yaklaşık 3 metreden bir apartmanın girişine devrilmesiyle binanın duvarında ve korkuluklarında hasar oluştu.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Araç, ekiplerin incelemesinin ardından vinçle kaldırıldı.
Kaza anı çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA / Esmer Geçal - Güncel