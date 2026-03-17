Kocaeli'de park halindeki tıra çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde park halindeki bir tıra çarpan otomobildeki sürücü ve bir yolcu yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kirazpınar Mahallesi Bağdat Caddesi'nde S.B. idaresindeki 41 D 4413 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halindeki 36 ABB 872 plakalı tıra çarptı.
Kazada sürücü S.B. ile araçta bulunan bir kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık personelince yapılan ilk müdahalenin ardından Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Jandarma ekipleri, kaza sonrası bölgede güvenlik önlemi alarak trafik akışını kontrollü sağladı.