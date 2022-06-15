Otomobilde çıkan yangın söndürüldü
AA - Serkan Gök - Güncel
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Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde park halindeki bir otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde park halindeki bir otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Caddesinde, park halindeki bir otomobilde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler otomobilin motor kısmını sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.
Otomobil kullanılamaz hale geldi.
AA / Serkan Gök - Güncel