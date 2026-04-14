Otomobili ile çarptığı 3 kişiyi yaralayan sürücü: Uyuyakaldım

KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde otomobilin çarptığı kaldırımdaki 3 kişi yaralandı. Kaza güvenlik kamerasına yansırken; gözaltına alınan otomobil sürücüsü, uyuyakaldığını söyledi.

Kaza, dün Çayırova ilçesine bağlı Özgürlük Mahallesi Fatih Caddesi'nde meydana geldi. M.M. idaresindeki 41 AVN 732 plakalı otomobil, kaldırıma çıkıp 3 kişiye çarptı. Ardından otomobil park halindeki başka bir otomobile de çarptı. Yola savrulan A.E., H.E., ve N.G. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

KAZA KAMERADA

Kaza hem bir aracın hem de bölgedeki bir iş yerinin kamerasına yansıdı. Kazanın ardından iddiaya göre; M.M. çevredekilere uyuyakaldığını söyledi. M.M., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Haber-Kamera: Erol POLAT/ÇAYIROVA, (Kocaeli),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı