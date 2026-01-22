Haberler

Otomobil, apartman bahçesine uçtu: 2 yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'nin Derince ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil apartmanın bahçesine uçtu. Kazada sürücü ve yanındaki kişi yaralandı.

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde otomobilin apartmanın bahçesine uçtuğu kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Çınarlı Mahallesi Kelebek Sokak'ta meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 GP 704 plakalı otomobil, yaklaşık 4 metre yükseklikteki istinat duvarından apartmanın bahçesine uçtu. Kazada sürücü ve yanındaki kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı.

HABER: Nabi YAZICI/DERİNCE(Kocaeli),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Merkez Bankası faizi yüzde 37'ye indirdi

Piyasalar merakla bekliyordu! Yılın ilk faiz kararı belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rıdvan Dilmen Galatasaray için kötü haberi verdi: Şansı kalmadı

Galatasaray için kötü haberi verdi
7 yaşındayken mahalle bakkalında yaşadığı kabusu yıllar sonra anlattı

7 yaşındayken mahalle bakkalında yaşadığı kabusu yıllar sonra anlattı
Ne Kamçatka ne Alaska! Bina boyu kar yağdı

Ne Kamçatka ne Alaska! Bina boyu kar yağdı
Özlem Zengin'in emekli maaşlarıyla ilgili sözleri gündem oldu

Özlem Zengin, emekli maaşı konusunda Erdoğan'la ters mi düştü?
Rıdvan Dilmen Galatasaray için kötü haberi verdi: Şansı kalmadı

Galatasaray için kötü haberi verdi
Müge Anlı, canlı yayında kocasından dert yandı

Müge Anlı, canlı yayında kocasından dert yandı
Arkadaşına güvendi, hayatı mahvoldu! Hapse bile girdi

Arkadaşına güvendi, hayatı mahvoldu! Hapse bile girdi