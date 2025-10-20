Haberler

Kocaeli'de Otobüs Terminalinde Silahlı Saldırı

İzmit Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde tabancayla rastgele ateş açan bir kişi, polis tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Olayın ardından hastaneye kaldırılan şüphelinin uzman çavuş olduğu belirtildi.

Olay, saat 12.00 sıralarında Yahya Kaptan Mahallesi'ndeki İzmit Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen kişi, henüz belirlenemeyen nedenle tabancayla etrafa 4 el ateş açtı. Terminaldeki vatandaşlar panikle alandan uzaklaştı. Otogarda görevli polis ekipleri, şüpheliye elindeki tabancayı bırakması için uyarıda bulundu. Uyarılara rağmen tabancayı bırakmayan şüpheli, polis ekipleri tarafından sol bacağından vuruldu. Uzman çavuş olduğu belirtilen şüpheli, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

HABER-KAMERA: Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
