Yumruklarken kendinden geçmişti! Otobüs şoförünü döven yolcunun ilk ifadesi ortaya çıktı

İzmit'te bir kişi, tartıştığı halk otobüsü sürücüsüne saldırdı. Yumruk darbeleriyle yaralanan sürücü tedavi altına alınırken, o anlar halk otobüsünün güvenlik kamerasına yansıdı. Gözaltına alınan şahıs ilk ifadesinde şoförün araçta tek yolcu olması nedeniyle "Şimdi oraya kadar senin için mi gideceğim? Bu saatte Gültepe'de ne işin var? Niye gidiyorsun?" dediğini, kendisinin de sinirlenerek saldırdığını söyledi.

İzmit Gültepe Mahallesi'nde halk otobüsüne binen ismi öğrenilemeyen bir kişi, bilinmeyen bir nedenle sürücü Cengiz Yeler ile tartışmaya başladı.

DEFALARCA YUMRUKLADI

İneceği durağa gelen kişi, sürücüden aracı durdurup aşağı inmesini istedi. Halk otobüsü sürücüsü Cengiz Yeler, aşağı inmedi. Bu sırada durakta bulunan ve saldırıyı gerçekleştiren yolcuyla arkadaş oldukları tahmin edilen kişiler araya girerek halk otobüsünü göndermek istedi. Halk otobüsünün hareket ettiği sırada, halk otobüsüne tekrar binen kişi, Cengiz Yeler'i defalarca yumrukladı.

O ANLAR KAMERADA

Durakta bekleyen kişilerin araya girmesiyle, saldırgan güçlükle uzaklaştırıldı. O anlar halk otobüsünün güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralanan Cengiz Yeler hastaneye giderek tedavi oldu. Sürücü Yeler'in şikayetçi olduğu öğrenildi.

İLK İFADESİ

Yeler'e saldıran E.B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. E.B., polise verdiği ifadede; Yeler'in araçta tek yolcu olması nedeniyle "Şimdi oraya kadar senin için mi gideceğim? Bu saatte Gültepe'de ne işin var? Niye gidiyorsun?" dediğini, kendisinin de sinirlenerek saldırdığını söyledi.