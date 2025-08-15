Kocaeli'de Orman Yangınına Hızlı Müdahale

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, Suludere Mahallesi mevkisinde çıkan orman yangınına itfaiye ve yangın söndürme helikopterleri ile müdahale ediliyor. Vali İlhami Aktaş, yangının rüzgarın etkisiyle yayılabileceğine dikkat çekti.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Suludere Mahallesi mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile yangın söndürme helikopterleri sevk edildi.

Ekipler, yangının söndürülmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Yangın mahalline gelerek çalışmaları takip eden Vali İlhami Aktaş, AA muhabirine, yangına havadan ve karadan müdahale edildiğini söyledi.

Yangının çıktığı yerde rüzgarın etkili olduğunu belirten Aktaş, bölgedeki vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

Kaynak: AA / Kadir Yıldız - Güncel
