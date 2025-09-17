Kocaeli'de Orman Yangını Başladı
İzmit'te Akpınar-Merkez Mahallesi yakınlarında çıkan orman yangınına itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale ediyor.
KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde orman yangını çıkarken, yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.
İzmit ilçesine bağlı Akpınar-Merkez Mahallesi yakınlarındaki ormanda, saat 14.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ormandan yükselen dumanları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler sevk edildi. Ekipler, yangına müdahaleye başladı.
KOCAELİ / DHA
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel